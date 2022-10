Le ton monte de nouveau entre l'Iran et l'Union Européenne. Le général iranien Mohammad Hossein Bagheri a laissé sa déclaration où il s'est moqué des sanctions prises par l'UE à son encontre. Le chef d'état-major Mohammad Hossein Bagheri et d'autres militaires iraniens sont la cible de sanctions de l'UE pour avoir fournis des drones à la Russie. Mais cela ne semble pas inquiéter le chef militaire.

Mohammad Hossein Bagheri s'en moque et s'en amuse dans la presse. Il a clairement demandé aux 27 pays de se servir de ses avoirs gelés pour s'offrir du charbon pour se chauffer cet hiver selon des médias. «Ils sont autorisés à identifier et à confisquer toutes les propriétés et les actifs du général de division Mohammad Hossein Bagheri dans les banques du monde entier et à les utiliser pour acheter du charbon pour les citoyens européens avant l'hiver difficile à venir», a déclaré Mohammad Hossein Bagheri dans un message publié par les médias locaux Tasnim et Fars dimanche.

Le chef d'état-major iranien et d'autres chefs militaires sont accusés par l'Occident de fournir des drones à Moscou en guerre contre l'Ukraine ces dernières semaines. Mais Téhéran rejette les accusations et ne reconnait pas l'identité iranienne de ces engins utilisés dans sa guerre avec Kiev. C'est ainsi que la guerre en Ukraine crée des émules entre d'autres puissances. Pour Mohammed Hossein Bagheri, l'UE n'a pas intérêt à prendre ces sanctions comme les États-Unis l'ont fait en septembre dernier. L'Ukraine avait déjà pris ses distances vis-à-vis de Téhéran en raison de ces soupçons.