La consommation de l’alcool au Qatar lors de la prochaine coupe du monde continue d’être encadrée par des règles. Des sanctions sont même prévues à l’encontre de celles et ceux qui pourraient en abuser lors de la compétition. Selon des confidences qui ont été faites par le directeur général de Qatar 2022 en la personne de Nasser Al-Khater à Skynews, un lieu spécial aurait été aménagé pour les personnes qui vont se soûler. Celles et ceux qui seront en état d’ébriété seront conduits « dans un endroit où l’on s’assure qu’ils sont en sécurité et qu’ils ne nuisent à personne d’autres. », a noté ce responsable.

"Respecter la culture..."

Pour ce dernier, les seules exigences des organisateurs sont liées au respect de la culture du pays. «Tout ce que nous demandons, c’est que les gens soient respectueux de la culture. Tant que vous ne faites pas quelques chose qui nuit à d’autres personnes, si vous ne détruisez pas les biens publics, tant que vous vous comportez d’une manière qui n’est pas nuisible, alors tout le monde est bienvenu et vous n’avez rien à craindre. », a poursuivi Nasser Al-Khater.

Le coût élevé de la bière

Ces recadrages interviennent alors que le prix de la bière est déjà assez élevé comparé au prix habituel. Selon des informations rapportées par les médias, les supporters ne sont seront d’ailleurs pas autorisés à se procurer cette boisson à tous les coins de rue en vertu de la réglementation en vigueur dans ce pays. A en croire le Mirror, le complexe hôtelier qui dispose d’une licence de vente cédera la bouteille de bière à un montant évalué entre 10 et 15 euros. Une pinte pourrait quant à elle être évaluée à 17 euros.