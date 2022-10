Tellement décevant pour les fans de l’international Paul Pogba. Mais pour des raisons liées à une récente blessure qu’a eue le joueur, il ne sera pas sur le terrain pour les matches du mondial qui auront lieu au Qatar. La nouvelle est sortie à travers un communiqué officiel rédigé par l’avocate et l’agente du footballeur, Rafaela Pimenta. Le dernier espoir de l’équipe française vient de tomber à l’eau. Paul Pogba devra une nouvelle fois de plus subir une opération. En effet, le milieu du terrain des bleus a été touché à une cuisse le dimanche dernier au cours d’un match. Et il devra prendre par une rééducation avant de pouvoir se présenter à nouveau sur la pelouse.

« Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération. Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (…) l'équipe de France au Qatar », a annoncé son avocate et agente Rafaela Pimenta. La question qui se pose maintenant est : par qui le sélectionneur Didier Deschamps pourrait-il le remplacer ? Surtout que N'Golo Kanté ne va pas aussi fait partie de l’équipe. Les choses semblent se compliquer de plus en plus pour les Bleus pas seulement en ce qui concerne la situation actuelle du milieu, mais aussi parce que la sélection tricolore n’a toujours pas encore les nouvelles de Raphaël Varane, la force de la défense qui ne rejouera pas avant le Mondial.

Et c’est aussi le cas pour le gardien Mike Maignan et d'autres joueurs comme Jules Koundé ou Lucas Hernandez. C’est quand même bien de savoir que cette déclaration de forfait n’a rien à avoir avec la récente histoire qui a opposée Paul Pogba a son grand frère Mathias Pogba, qui l’avait accusé d’avoir ordonné un maraboutage contre son homologue Kylian Mbappé. D’ailleurs, l’affaire se poursuit et Mathias Pogba est mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle.