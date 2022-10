Aisha Buhari s'est exprimée sur la situation mentale de son mari, le président nigérian Muhammadu Buhari suite à la succession d'événements traumatiques dans sa vie. En effet, l'homme d'Etat a participé à la guerre civile de son pays et a subi un putsch en 1985. Aisha a révélé qu'il souffre de trouble de stress post-traumatique (SSPT) selon des médias nigérians ThisDay et Arise TV. Le président nigérian vit avec les séquelles de la guerre civile à laquelle il a participé entre 1967 et 1970 et à d'autres événements malheureux selon son épouse.

Muhammadu Buhari y avait participé pendant 30 mois avant d'exercer le pouvoir en tant que chef de l'Etat à la suite d'un putsch. Il sera à son tour renversé et va faire la prison pendant 40 mois. Il a ensuite échoué à trois élections successives entre 2003 et 2011. C'est autant de situations qui ont mis Muhammadu dans des troubles psychologiques tels que le raconte son épouse Aisha Buhari au cours d'une cérémonie d'inauguration du Centre des troubles de stress post-traumatique des forces armées (AFPTSDC). «Mon mari a servi l'armée nigériane pendant 27 ans avant d'être renversé par un coup d'État. Il a combattu la guerre civile pendant 30 mois sans réhabilitation; il a dirigé le Nigeria pendant 20 mois et a été détenu pendant 40 mois sans révéler la nature de son infraction », a-t-elle confié.

La première dame dans son récit révèle qu'elle s'est mariée à l'âge de 19 ans au président et elle a dû non seulement les conséquences de son état de trouble mais a pris soin de ce dernier. «J'ai subi les conséquences du SSPT, car après avoir traversé tout cela, et à l'âge de 19 ans, pour manipuler quelqu'un, qui était un ancien chef d'État et commandant en chef des forces armées du Nigeria, pour lui dire qu'il avait tort est la première erreur que vous ferez. Donc, à l'âge de 19 ans, j'ai dû trouver comment dire à quelqu'un de son calibre qu'il avait tort ou raison et c'était le début de mon infraction dans sa maison, et contester les élections en 2003 et échouer, 2007, échouer et 2011, la même chose – le tout sans rééducation – je suis devenu kinésithérapeute», a-t-elle avoué. Aisha Buhari qui connait les affres de cette situation appelle à la sympathie envers les hommes en armes et leurs familles.