La Chine constitue une menace pour l’occident. C’est du moins l’annonce que fera le Royaume-Uni aux pays occidentaux, ce mardi 11 octobre 2022. En effet, Jeremy Fleming, chef de l’agence britannique de renseignement et de sécurité (GCHQ), mettra en garde les pays occidentaux contre l’« énorme menace » que représente Pékin. D’après l’officiel, les autorités chinoises veulent utiliser leur domination technologique à des fins de surveillance. Dans une allocution devant plusieurs experts de la défense, il fera savoir que la Chine cherche à « profiter » de leurs technologies, dont leur monnaie virtuelle ou encore leurs systèmes satellites. Il s’agit là de plusieurs menaces auxquelles, Jeremy Fleming appellera les pays occidentaux à réagir en urgence.

La monnaie numérique pourrait permettre de s’affranchir des sanctions

« Au GCHQ, c'est notre privilège et aussi notre devoir de voir les moments charnières où l'Histoire change sans qu'on s'en rende compte. Ça a l'air de ressembler à un de ces moments » va déclarer le chef de l’agence britannique, selon un communiqué publié dans la soirée d’hier lundi 10 octobre 2022. Concernant, la future monnaie virtuelle chinoise, la « yuan numérique », elle pourrait, toujours d’après Jeremy Fleming, « permettre à la Chine de s'affranchir partiellement du genre de sanctions internationales actuellement en place contre le régime de (Vladimir) Poutine en Russie ».

Pour rappel, l'annonce du chef de l’agence britannique de renseignement et de sécurité, interviendra plusieurs jours après que la Chine ait dénoncé « l’abus des mesures de contrôles d’exportations » par les USA. Le vendredi dernier, les Etats-Unis ont introduit de nouvelles dispositions concernant les contrôles à l'exportation de certains équipements de fabrication de semi-conducteurs avancés mais aussi de certaines puces informatiques. Ces nouvelles mesures n'ont pas laissé indifférentes les autorités chinoises qui avaient réagi le samedi 08 octobre 2022. Selon Mao Ning, porte-parole de la diplomatie chinoise, « cela portera non seulement atteinte aux droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, mais affectera également les intérêts des entreprises américaines ».