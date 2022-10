Le traitement des Ouïgours dans le Xinjiang en Chine ne fera pas objet de débat comme l’avaient souhaité États-Unis et leurs alliés au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce projet qui avait été porté par une dizaine de pieds dont les États-Unis s’est heurté au refus de la majorité. Suite à un vote, qui s’est déroulé ce jeudi, 19 voix sont opposées au débat de ce sujet alors que 17 sont pour. 11 abstentions ont été enregistrées.

Le débat a été souhaité pour évoquer une fois encore les violations des Droits dont cette minorité chinoise serait victime de la part des dirigeants chinois. La minorité musulmane serait fortement réprimée. Cette situation au Conseil des droits de l'homme de l'ONU intervient quelques semaines après la publication du rapport 48 pages sur le sujet. L’ONU évoque dans ce rapport de possibles «crimes contre l’humanité», fait état de «preuves crédibles» de tortures et de violences sexuelles à l’égard de la minorité ouïghoure et appelle la communauté internationale à agir.

Le rapport apprécié...

Nombreux sont déjà ces pays occidentaux qui ont promis faire des actions à l’endroit de la Chine dans le faire respecter les recommandations qui figurent dans ce document. C’est le cas de la Suisse dont le représentant permanent à Génève a promis prendre des initiatives. «On trouve le rapport de très bonne qualité. C’est assez objectif sur les faits et aussi très clair dans le constat», a déclaré Jürg Lauber. «On demande à la Chine de mettre en œuvre les recommandations du rapport, et on va aussi soulever ça dans nos réunions bilatérales», a-t-il souligné.