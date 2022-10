Les dures périodes que l’humanité a traversées dont la pandémie de covid-19 ou encore la guerre en Ukraine, ont montré les limites de l’organisation des Nations Unies (ONU). C’est du moins ce qu’on peut comprendre des propos du pape François dans un nouveau livre de l’évêque de Rome, dont un extrait a été publié ce dimanche 16 octobre 2022, par le quotidien Stampa. Le souverain pontife a relevé des failles de l’organisation tout en appelant à sa réformation. « Quand nous parlons de paix et de sécurité au niveau mondial, la première organisation à laquelle nous pensons est celle des Nations unies (l'ONU) et, en particulier, son Conseil de sécurité. La guerre en Ukraine a mis encore une fois en évidence la nécessité de faire en sorte que l'actuelle structure multilatérale trouve des voies plus agiles et efficaces vers la résolution des conflits » a écrit le pape François.

« La nécessité de ces réformes est devenu plus que manifeste »

Pour lui, le monde a besoin davantage de multilatéralisme, en temps de guerre, tout en soulignant que le fonctionnement des Nations Unies depuis sa création ne répond pas aux réalités actuelles. D’après le pape, les organisations internationales doivent être « le fruit du plus grand consensus possible ». « La nécessité de ces réformes est devenue plus que manifeste après la pandémie, à l'occasion de laquelle l'actuel système multilatéral a montré toutes ses limites. De la distribution des vaccins, nous avons eu un exemple flagrant de ce que parfois la loi du plus fort pèse davantage que la solidarité » a-t-il ajouté, tout en prônant des réformes qui pourront faire retrouver aux institutions internationales leur vocation première qui est le service de la « famille humaine ».

Pour rappel, les mots du pape François interviennent plus d’une semaine après qu’il ait supplié le président russe Vladimir Poutine d’arrêter la guerre en Ukraine. Le dimanche 2 octobre 2022, avant sa prière de l’Angélus sur la place Saint-Pierre, l’évêque de Rome a dit déplorer « profondément la grave situation qui s'est créée ces derniers jours (...) Elle augmente le risque d'escalade nucléaire, au point de faire craindre des conséquences incontrôlables et catastrophiques au niveau mondial ». Il avait par ailleurs supplié le président russe à arrêter la « spirale de violence » en Ukraine. Le successeur de Saint Pierre avait également exhorté le président ukrainien Volodymyr Zelensky à se monter ouvert aux sérieuses propositions de paix.