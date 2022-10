C'est une histoire qui ne sent vraiment pas bon. Un jeune indien de 22 ans qui s'est introduit une tasse dans son anus, a été opéré récemment pour retirer le corps étranger. Mais comment a t-il pu s'infliger cela? Le jeune homme même l'ignore. Enfin, il n'était pas en pleine possession de ses facultés intellectuelles quand il l'a fait. Ritesh Kumar, était ivre. "Il s'agit d'un cas très rare, principalement observé chez des patients psychiatriques ou en état d'ébriété" a expliqué le Dr Kumar Vaibhav Sharma. Oui, le jeune homme était ivre et sa maladresse lui a coûté des douleurs atroces au rectum puisqu'il n'arrivait plus à sortir les selles , une fois aux toilettes.

" Nos chirurgiens ont retiré le verre métallique..."

C'est en catastrophe, que l'imprudent s'est rendu au Patna Medical College Hospital, ne pouvant plus supporter les douleurs. Il a été rapidement pris en charge et opéré. "Le verre en acier a été inséré dans l'anus du patient...Nos chirurgiens ont retiré le verre métallique après avoir effectué l'opération dans l'abdomen du patient à 4 heures du matin, quelques heures après son admission" a fait savoir le Dr Kumar Vaibhav Sharma. Le patient n'est pas sorti indemne de cette opération puisque les chirurgiens ont dû amputer, une partie de son intestin. Ils ont mis un sac de stomie pour lui permettre de sortir convenablement les selles.

Il faut dire que la tasse en acier, que le jeune homme s'est introduit dans l'anus, mesurait 14 centimètres de long et avait un diamètre de 7 centimètres. L'accessoire était visiblement trop gros, pour que les selles s'occupent de l'évacuer. Même si l'objet était petit, il est déconseillé d'introduire des choses dans son rectum au risque de subir une déchirure de l'anus, des perforations digestives ou des saignements accompagnés d'intenses douleurs. En clair n'y mettez rien. Ritesh Kumar a été opéré par 11 chirurgiens à 4 heures du matin.