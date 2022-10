L'Algérie souhaite organiser la CAN 2025 retirée à la Guinée. La fédération a annoncé la candidature du pays des Fenecs ce samedi 1er octobre lors du tirage du CHAN 2023. Elle s'ajoute au Nigéria qui s'était positionné en premier il y a quelques semaines avant le dessaisissement officiel à la Guinée. Vendredi, la CAF a lancé officiellement un nouvel appel à candidatures à l'organisation l'édition 2025 de la CAN. Après l'annonce du retrait de organisation de la CAN 2025 à la Guinée, s'ouvre une nouvelle bataille bataille pour accueillir l'événement.

Publicité

L'Algérie se lance officiellement dans la conquête de l'organisation de cette CAN. "Il est temps que l'Algérie organise des événements d'envergure, on va présenter un bon dossier pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Nous allons prouver que l'Algérie est capable de le faire. La délégation d'inspection de la CAF s'est montrée satisfaite des installations sportives en vue du Championnat d'Afrique des nations CHAN 2022 que l'Algérie va abriter en janvier prochain. On défendra notre dossier de candidature jusqu'au bout", a déclaré le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports lors du tirage au du CHAN tenu samedi dernier à Alger.

L'Algérie pourrait bien être favorite pour accueillir ce grand événement sportif. Sa candidature ne semble pas déplaire au président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Le sud-africain a encouragé la formulation officielle de la candidature du pays. "Je veux leur donner l'opportunité d'organiser ce tournoi, cela fait très longtemps que l’Algérie n’a pas abrité la CAN. Il existe des infrastructures de classe mondiale. L'Algérie a une histoire avec le football, dont toute l’Afrique est fière", a-t-il soutenu. La dernière fois que l'Algérie a organisé la compétition des nations africaines remonte à 1990 qu'elle a d'ailleurs remportée.