Dans la commune de Diass, précisément à Tchiky au Sénégal, d'importants dégâts ont été enregistrés lors du passage du convoi d’Ousmane Sonko . Plusieurs maisons ont été dévastées et de nombreuses personnes ont été blessées. Ces désagréments émanent de l'affrontement entre les militants de pastef et ceux de l'Apr. ‹‹ L’étape de Tchiky pour le convoi du » Nemeku Tour » n’a pas été de tout repos. En effet, des affrontements ont éclaté entre des militants de Pastef et des membres de l’Apr. Plusieurs maisons ont été saccagées, des dizaines de blessés enregistrés au niveau des deux camps ››, informent les médias locaux.

Réciproquement, les deux partis politiques s'accusent à l'issue de ces événements indésirables. À en croire la coordinatrice de l’Alliance Pour la République de Macky Sall, Fatou Dione, ‹‹ des garde-corps d’Ousmane Sonko et ses militants ont attaqué la foule qui scandait le nom d’Adji Sarr à l’entrée du village de Tchiky ››. Cependant, le porte-parole des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, Maître Abdoulaye Tall, n'a pas la même version des faits. Pour lui, il s’agissait d'une troupe de personnes mal intentionnées qui se sont mobilisées pour agir dans le but de gâcher le ‹‹ Nemeku Tour ».