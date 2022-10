Les pénuries de carburant ont de plus en plus de conséquences en France. En effet, la confédération générale des travailleurs (CGT) a démarré depuis une dizaine de jours une grève au sein des compagnies française et américaine d’hydrocarbures, TotalEnergies et ExxonMobil en vue d’une hausse de salaire. Le mouvement a été reconduit ce mardi 11 octobre 2022 au grand dam du contribuable français. En région parisienne, les Français se trouvent face à de longues files d’attente dans les stations-services. La gravité de la situation s’est également faite remarquée chez les forces de l’ordre. En effet, sur plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux notamment sur TikTok, on peut voir des policiers pousser leurs véhicules, à cause d’une panne de carburant.

Une hausse de 10 points en 24 heures

Les images ont été prises par des passants. Il faut dire que la situation ne faiblit pas, si l’on se fie aux chiffres avancés par le ministère de la transition écologique. D’après ce dernier, le lundi, le nombre de stations-services en manque d’au moins un produit est monté à 44%, soit une hausse de 10 points en 24 heures. Pour faire face à la situation, la Première ministre française Elisabeth Borne a annoncé la réquisition des personnels pour le déblocage de carburants du groupe Esso-Exxonmobil. A ce lieu, un accord salarial avait été conclu par deux organisations salariales, le lundi 10 octobre 2022.

« Le dialogue social, c'est avancer, dès lors qu'une majorité s'est dégagée. Ce ne sont pas des accords a minima. Les annonces de la direction sont significatives. Dès lors, j'ai demandé aux préfets d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise » a indiqué Elisabeth Borne au cours des questions au gouvernement. Pour rappel, la situation de pénurie de carburant intervient dans un contexte de guerre en Ukraine. La Biélorussie avait annoncé hier qu'elle enverrait des troupes communes avec la Russie sur le champ de bataille. Cela n’avait pas laissé indifférent des pays occidentaux, dont la France. Ce mardi, la France a mis en garde le pays de Loukachenko. « Il faut lancer un avertissement à ce pays. Tout soutien supplémentaire à la guerre que mène la Russie en Ukraine entraînerait des sanctions supplémentaires » a déclaré la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna.