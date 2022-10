Dans la semaine, l'Opep, l'Organisation des pays exportateurs du pétrole a décidé de réduire de deux millions de barils sa production quotidienne d'or noir à partir du mois de novembre. Une décision qui devrait probablement faire remonter les prix du baril et des carburants. Hardeep Singh Puri, le ministre indien du pétrole et du Gaz, qui effectue une visite à Washington dit avoir foi en la capacité de son pays à gérer l'inflation des prix de l'or noir. On sait que depuis plusieurs mois, la population indienne achète à plus d'un euro, un litre de pétrole. Un prix pour le moins élevé quand on considère le niveau de vie de ce peuple. En tout cas, l'or noir ne manquera pas.

«Non. Nous n’allons donc pas arrêter de le faire »

Le ministre indien du Pétrole et du Gaz a assuré que l'Inde achètera cette huile minérale partout y compris chez la Russie, pour sa sécurité énergétique. « Est-ce que quiconque nous a demandé d'arrêter d'acheter du pétrole russe ? Non. Nous n’allons donc pas arrêter de le faire. » a déclaré Hardeep Singh Puri .Il fait cependant savoir que l'Inde n'est pas un grand consommateur de pétrole russe. Seulement 0,2% de sa consommation provient du pays de Vladimir Poutine. « Ce que l'Europe achète en un après-midi est ce que nous achetons en un trimestre » a lancé Hardeep Singh Puri aux journalistes qui l'intérrogeaient

Notons que dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Inde ne prend pas position. Son ministre des affaires étrangères a déjà indiqué que ce conflit ne devrait pas affecter les indiens. Le pays, n'a jusqu'à présent approuvé aucune résolution qui condamne la Russie à l'Onu. Il n'a même pas bronché après les annexions de certaines régions d'Ukraine par la Russie. Il s'agit de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia à la Russie. En effet, Poutine a signé le document annexant ces provinces, fin septembre 2022.