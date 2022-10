Deux postes de police chinois sont découverts sur le terrain des Pays-Bas. Cette présence étrangère a été alertée par des ONG et des médias. Des postes de police chinois installés à Amsterdam et à Rotterdam suscitent assez d'inquiétudes. Selon des ONG et les médias sur place, il s'agit d'installation illégale pour surveiller les ressortissants chinois. L'illégalité de cette activité est confirmée par les autorités néerlandaises qui assurent n'être pas informées de la présence de ces postes de police.

Suite au rapport présenté par l'ONG Safeguard Defenders, le ministère des Affaires Étrangères envisage enquêter. «Le ministère des Affaires étrangères enquête actuellement sur les activités des soi-disant centres de police. Lorsque nous aurons plus de clarté à ce sujet, des mesures appropriées seront prises. Il est vrai que nous n'avons pas été informés de ces centres par les canaux diplomatiques », a déclaré Maxime Hovenkamp, le porte-parole du ministère. Interrogés par les médias néerlandais, les agents chinois sur ces postes affirment être là pour offrir une assistance diplomatique aux ressortissants chinois.

Ils reconnaissent n'avoir pas été déclarés auprès du gouvernement néerlandais mais ils sont tout de même installés aux Pays-Bas depuis 2018. La chaîne de télévision RTL et le site Follow the Money ont recueilli un témoignage d'un ressortissant chinois qui révèle que cette présence chinoise est mise en place pour faire museler les opposants politiques. Les autorités chinoises rejettent les accusations de ces ONG et rassurent du bien-fondé de la présence de ces postes. «L'objectif principal de ces postes est d'aider les citoyens chinois pour le renouvellement en ligne de leur permis de conduire chinois et d'autres services», a déclaré Wang Wenbin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.