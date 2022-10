Le développement du monde et le développement de la Chine sont inséparables, le dernier créant plus d'opportunités pour le reste du monde. C'est ce qu'a déclaré dimanche le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), le président chinois Xi Jinping. "Le développement de la Chine est indissociable de celui du monde et ce dernier a également besoin de la Chine pour se développer. [...] La Chine approfondira progressivement les réformes, en élargissant son caractère ouvert, favorisera un développement de qualité et créera plus d'opportunités pour le reste du monde grâce à son propre développement", a déclaré Xi Jinping, en parlant des résultats de la première session plénière du 20e Comité central du PCC. Le Comité central du PCC a réélu dimanche Xi Jinping au poste de secrétaire général. Les membres du Comité central du PCC élus samedi lors de la dernière session du 20e Congrès du PCC ont approuvé la nouvelle composition du Bureau politique et du Comité permanent. (Tass)