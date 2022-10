La journaliste russe Marina Ovsiannikova fait parler d'elle une nouvelle fois. En Mars dernier alors que l'offensive lancée par la Russie en Ukraine en Février se poursuivait, la journaliste russe avait envoyé un message au cours d'une meission sur la chaine pro-Kremlin Channel One. Marina Ovsiannikova avait en effet osé affirmé sur la chaine de télévision « on vous ment » et agité une pancarte sur laquelle il était mentionné « pas de guerre ». Des mois plus tard plus précisément en Août dernier, elle avait été mise en examen pour avoir diffusé « de fausses informations sur l'armée russe ». Assignée à résidence, la journaliste a pris la poudre d'escampette. Quelques jours après avoir pris la fuite, la journaliste s'exprime et attaque le numéro un russe Vladimir Poutine.

La journaliste russe Marina Ovsiannikova s'en prend au numéro un russe après avoir fuit son pays. Dans la journée d'hier, la journaliste a donné de la voix comme le rapporte le média américain le Washington Post. C'est la première fois qu'elle s'exprime depuis qu'elle s'est soustrait à la résidence surveillée qui lui était imposé. "Puisque notre État refuse de se conformer à ses propres lois, je refuse de me conformer à la mesure de contrainte qui m'est imposée sous forme d'assignation à résidence, et je m'en libère à compter du 30 septembre 2022", a déclaré M Ovsyannikova dans un message vidéo sur Telegram diffusé hier mercredi.

La journaliste russe Marina Ovsiannikova qui clame haut et fort son innocence, n'a pas manqué d'attaquer le patron du Kremlin Vladimir Poutine et affirmé qu'il devrait porté un bracelet électronique. « Respectueux employés du service pénitentiaire fédéral, mettez un tel bracelet à Poutine », déclare la journaliste russe dans son intervention. « C'est lui [Poutine] qui doit être isolé de la société, pas moi, et il devrait être jugé pour le génocide du peuple ukrainien et pour le fait qu'il détruit en masse la population masculine de Russie», a-t-elle poursuivi.