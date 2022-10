Le président américain Joe Biden pourrait se représenter à la présidentielle en 2024. Il l'a déclaré sur la chaîne MSNBC. Cependant sa déclaration de candidature n'est pas formelle. Le président-démocrate est en effet prudent sur une déclaration formelle de sa candidature. Joe Biden ne souhaite pas devancer les choses alors qu'il est mi-mandat et n veut pas se comporter en candidat. Il a expliqué à la chaîne MSNBC qu'une déclaration formelle va déclencher toute une série de règles. Cependant il a précisé son envie de briguer un second mandat.

«Je n’ai pas encore formellement pris la décision, mais c’est mon intention. Mon intention de me présenter de nouveau et nous avons le temps de prendre cette décision », a-t-il précisé. Le parti Démocrate sous la bannière duquel l'actuel locataire de la maison blanche a été élu va certainement valider sa candidature en cas de formalisation. Pour l'instant, aucune ambition de candidatures à l'interne n'est clairement affichée. Le parti se concentre sur les élections de mi-mandat qui serviront d'évaluation aux actions de la gouvernance de Joe Biden.

Joe Biden bientôt 80 ans a le soutien de Jill Biden son épouse. Selon l'octagénaire, la first lady était favorable à une nouvelle bataille à l'élection. « Ma femme pense que nous sommes en train de faire quelque chose de très important et que je ne devrais pas m’en détourner », a-t-il révélé. Joe Biden était le président le plus âgé de l'histoire au moment de sa prise de fonction et il le sera davantage en 2024 où il aura 82 ans. Son âge est en proie aux critiques de même que son état de santé.