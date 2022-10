Les fruits n’auront visiblement pas tenu la promesse des fleurs au Brésil. Alors que les sondages prévoyaient une large victoire dès le premier tour de Luiz Inacio Lula da Silva sur le président sortant Jair Bolsonaro, un second tour aura finalement lieu à l’issue du vote de ce dimanche. La victoire du président de gauche n’aura pas été écrasante au point d’éviter un second affrontement. Le premier s’en tire avec 48,4 % des voix contre 43,2 % pour le second. Ce score ouvre la voie ainsi à un second tour pour la présidentielle brésilienne qui est fixée par la loi au 30 octobre.

Des troubles et des incidents...

Les deux candidats auront ainsi près d’un mois pour séduire les électeurs. La campagne électorale dans la plus grand pays de l’Amérique latine s’est caractérisée par un flot d’invectives et très peu de projet de société dans les deux camps. Pour certains observateurs de la vie politique brésilienne, ce second tour est un boulevard ouvert à des troubles et incidents violents. « La campagne va être difficile, mais Lula va gagner au 2e tour », a confié Viviane Laureano da Silva, une fonctionnaire de 36 ans qui reste confiante sur la victoire de l’ancien président brésilien.

Bolsonaro peut encore gagner...

Mais pour d’autres le président sortant Jair Bolsonaro a encore toutes les chances de sauver les meubles à l’issue de ce scrutin. « C'est une surprise, Bolsonaro a obtenu plus de votes que ce que l'on attendait, notamment à Sao Paulo et Rio de Janeiro, les deux États les plus importants du pays », a analysé pour sa part Paulo Calmon, politologue de l'Université de Brasilia au micro de l’Agence de Presse française. «Au second tour, la course présidentielle reste ouverte et promet d'être très disputée. Bolsonaro a encore toutes ses chances d'être réélu », a-t-il poursuivi.