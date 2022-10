La proposition évoquée par le président Macky Sall relative à l’amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Selon l’analyste politique Ciré Sy, cette option voulue par le président sénégalais n’aurait un autre objectif que de barrer la voie aux ambitions politique de l’opposant Ousmane Sonko. Pour lui, dès que Karim Wade et Khalifa Sall sont amnistiés, la procédure pour aboutir au procès de leader du Pastef sera enclenchée dans le cadre du dossier Sweet Beauté.

A en croire l’analyste, une fois que ce dernier écopera d’une condamnation, il ne sera ni électeur ni éligible. « Le pouvoir va brandir la jurisprudence Khalifa Sall, le comparant à la situation d’Ousmane Sonko. Et Macky Sall dira, de toutes les façons je ne suis pas candidat », pour apaiser les tensions a-t-il poursuivi dans son analyse. Notons que l’annonce de cette possibilité d’ amnistie n’a pas plus à la formation politique de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade qui rejette formellement la proposition.

"Nous rejetons fermement"

« La décision qu’il a prise, nous la rejetons fermement. Le parti démocratique sénégalais est solidaire de Karim Wade qui refuse catégoriquement l’amnistie. », lance dans un premier temps la chargée à la communication du parti de Wade. « Pour lui, l’amnistie c’est pour les coupables et les coupables sont ceux qui ont mis en place le complot d’Etat international mobilisant 27 pays dans le monde. Et ces 27 pays ont dit qu’ils n’ont rien vu de suspect sur Karim Wade. Ils ont détruit des familles, des noms, la dignité de personnes. Ce sont eux les coupables et se sont eux qui méritent une amnistie », a poursuivi Nafissatou Diallo, la secrétaire générale chargée de la communication du PDS (Parti Démocratique Sénégalais) lors d’une déclaration sur la Rfm.