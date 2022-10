Des groupes rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) se sont emparés ce samedi des villes de Rutshuru et de Kiwanja, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). C’est ce qu’a fait savoir Radio France internationale (RFI). Rutshuru a été pris sans combat, mais Kiwanja a été soumis à des tirs intensifs, selon la source. De nombreux habitants ont fui leurs maisons, craignant des violences de la part des rebelles. Les deux villes se trouvent dans la province du Nord-Kivu, à 70 km au nord de Goma, la ville la plus peuplée la région. Les événements actuels font suite à la prise de contrôle par les rebelles du poste frontière de Kitagoma le 28 octobre situé entre la RDC et l’Ouganda.

Plus tôt samedi, le commandement de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) a relevé le niveau d’alerte de ses troupes face au regain d'activité des rebelles du M23 dans l'est du pays. À rappeler que, depuis le début de l'année, d'intenses combats opposent dans l'est de la RDC l’armée congolaise aux rebelles du M23. La RDC accuse régulièrement Kigali de soutenir les rebelles du M23, qui ont repris les armes à la fin de l'année 2021, ce que le Rwanda dément.

Le Mouvement du 23 mars est un groupe militaro-politique créé en 2012 par les anciens dirigeants du Congrès national pour la défense du peuple qui représentait les intérêts du peuple banyamulenge (des Tutsis ethniques). Les fondateurs du M23 étaient mécontents de la manière dont le gouvernement de la RDC avait mis en œuvre ses obligations dans le cadre des accords de paix du 23 mars 2009. En novembre 2012, les rebelles du M23 ont pris d'assaut le centre administratif du Nord-Kivu, Goma, et l'ont contrôlé pendant une quinzaine de jours.