C'est un secret de polichinelle. La guerre en Ukraine divise la Russie et les Occidentaux. Ces derniers ne manquent pas de dénoncer cette campagne militaire de Vladimir Poutine et certains apportent directement leurs aides militaires à l'Ukraine à l'instar des Etats-Unis. La Russie ne voit évidemment pas cela d'un bon œil. Alors que l'administration Biden a annoncé hier mardi, un nouveau programme d'aide militaire de 625 millions de dollars pour l'Ukraine, des diplomates russes ont réagi. Il y a d'abord le chef de la représentation diplomatique russe chez l'Oncle Sam qui a fait savoir que cette nouvelle annonce est perçue comme "une menace immédiate pour les intérêts stratégiques" de la Russie. A la suite d'Anatoly Antonov, le chef de la délégation russe à la Commission du désarmement de l'ONU, a parlé d'un risque d'affrontement entre son pays et l'Occident.

"Cela rapproche également la situation d'une ligne dangereuse d'affrontement militaire..."

" La fourniture de produits militaires par les États-Unis et leurs alliés entraîne non seulement des effusions de sang prolongées et de nouvelles victimes, mais augmente également le danger d'un affrontement militaire direct entre la Russie et les pays occidentaux", a déclaré Konstantin Vorontsov. Il accuse les Etats-Unis de continuer par "injecter davantage d'armes en Ukraine, facilitant la participation directe de ses combattants et conseillers au conflit". "Non seulement cela prolonge les combats, mais cela rapproche également la situation d'une ligne dangereuse d'affrontement militaire direct entre la Russie et l'OTAN." a poursuivi le diplomate russe. Il faut dire que certains responsables américains de la sécurité nationale avaient déjà fait savoir que les armes et autres soutiens apportés à l'Ukraine pouvaient déboucher probablement sur un conflit direct avec la Russie.

Un soutien militaire à l'Ukraine depuis le début du conflit

C'est ce qu'a rapporté le New York Times. Les États-Unis et les pays occidentaux ont fourni des armes et d'autres aides à l'Ukraine depuis l'invasion russe le 24 février. Ces aides ont évolué au fur et à mesure que la guerre se poursuivait et que les forces ukrainiennes ont réussi à repousser la Russie. Mais l'aide occidentale a été limitée par souci d'éviter un conflit militaire direct avec la Russie. De nombreux pays occidentaux et l'OTAN n'ont pas envoyé leurs propres troupes en Ukraine, n'ont pas déclaré de zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine et ont essayé de trouver un équilibre avec le nombre et le type d'armes qu'ils ont envoyées.