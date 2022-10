Une femme au Royaume Uni écope de la prison à vie suite à un meurtre de son amie. Jemma Mitchell a égorgé Deborah Chong pour lui avoir refusé de l'argent. En juin 2021, Jemma Mitchell commettait un meurtre sur l'australienne Deborah Chong. Elle l'avait décapité et avait gardé son corps à la maison pendant deux semaines selon l'accusation. Pendant ce temps, elle affirmait que son amie s'était rendue en famille près de la mer après avoir nié le meurtre.

Jemma Mitchell aurait écrit un faux testament pour hériter des biens de sa victime estimé à 812 000 euros. Les restes du corps de Chong en décomposition ont été découverts après qu'elle les a abandonnés dans les bois à plus de 320 kilomètres de sa résidence. La meurtrière a été interpellée quelques jours plus tard et mis en détention. Jemma Mitchell a été jugée et condamnée à la prison à perpétuité avec 34 années de sûreté ce vendredi 28 octobre 2022 pour le meurtre de Déborah Chong.

Le procès a été diffusé en direct sur les chaînes de télévision du Royaume Uni. Selon les faits relatés par les avocats de la victime, Jemma Mitchell a tué son amie parce que cette dernière a refusé de lui donner de l'argent. Elle sollicitait l'aide de Déborah Chong pour refaire sa maison délabrée. Le coût est estimé à 230 000 euros. Selon le juge Richard Marks, la mise en cause ne montrait pas de remords et était dans le déni total. L'accusation affirme que l’assassinat est conçu à l'avance après qu'elle est devenue amie avec Chong en participant à son groupe de paroisse. Jemma Mitchell avait 38 ans et Deborah Chong était âgé de 67 ans.