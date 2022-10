L'UE a-t-elle des problèmes de dépendance aux USA? Si beaucoup de personnalités françaises dénoncent ce fait, cela reste pour certains très marginal. Mais l'ancien président Nicolas Sarkozy est revenu sur le sujet lors d'une interview accordée au JDD. L'ancien président a envoyé un message clair aux autorités de l'Union européenne. L’ancien président français Nicolas Sarkozy a appelé l’Union européenne à ne pas donner l’impression d’être à la remorque des Américains. C’est ce qu’il a déclaré dans une interview au Journal du Dimanche relayé par Tass.

"Je regrette que l’Union européenne puisse donner l’impression d’être à la remorque des Américains. Enfin, que cela plaise ou non, les pays ne changeant pas d’adresse, l’Europe et la Russie sont condamnés à entretenir des relations de paix et de bon voisinage", a estimé M. Sarkozy. Selon lui, la responsabilité pour le règlement du conflit en Ukraine incombe avant tout aux Européens. "Si nous avons réussi la réconciliation franco-allemande, nous serons capables de réconcilier l’Europe et la Russie. C’est à la France de prendre le leadership dans cette crise", a précisé l’ancien dirigeant français.