Samuel Eto'o a fait une nouvelle sortie fracassante ce vendredi 28 octobre 2022. Cette fois-ci, c'est l'ancien attaquant français Thierry Henry, 45 ans, aujourd'hui retraité des terrain de football qui a été visé par le président de la fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o s'est laissé aller à une comparaison entre lui et ces stars du sport roi qui aujourd'hui ne jouent plus sur un terrain comme lui.

Samuel Eto'o est connu pour ses déclarations sans langue de bois. Il est habitué à attaquer des joueurs et entraîneurs et n'hésite pas à donner son avis. Dans une nouvelle déclaration, l'ancien buteur blaugrana se place au-dessus de l'ancien Gunners Thierry Henry qui n'est pas au niveau d'Anelka à l'en croire. Il a déclaré que son ancien coéquipier au FC Barcelone « n’était pas à son niveau ». Il fait notamment allusion à ses exploits et à ses titres européens qu'il a obtenu plus que "Titi". Il le compare à un autre ancien attaquant des bleus. « Je pense qu’il n’était pas au niveau d’Anelka. Il était bon mais je préférais d’autres joueurs », a-t-il confié. Il ajoute qu'il préférait d'autres joueurs au meilleur buteur de l'équipe de France.