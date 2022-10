Encore une nouvelle affaire de viol qui sort au Sénégal. Cette fois, il s’agit du fils de l'ancienne députée du Pds (parti de l'ancien président Abdoulaye Wade) actuellement élue sur la liste de la coalition Yewwi-Wallu dans le département de Keur Massar, Fatou Sow, qui a été cité dans une affaire de viol au Sénégal. Il a été arrêté par les agents de la gendarmerie de Keur Massar et sera être bientôt présenté devant le procureur du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye.

Élue députée dans le département de Keur Massar, au Sénégal lors des législatives du 31 juillet dernier avec Yewwi-Wallu, le nom de Fatou Sow est cité indirectement dans des affaires qui honorent pas sa personnalité. En effet, le fils de cette élue est accusé de viol sur une fille à Keur Massar. Selon les informations relayées par les journaux, l’accusé sera bientôt présenté au procureur du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye. Ce n’est pas la première affaire de viol dans les rangs des députés du Sénégal qui se retrouve en justice.

Ce n'est pas la première histoire de viol dans laquelle le nom d'un élu est cité au Sénégal. Pour rappel, le député-maire de Ziguinchor est depuis le 3 février 2021 accusé par une jeune femme du nom de Adji Sarr, de viol à répétition et de menace de mort. Après plus d’un an d’une procédure à l’arrêt suite au décès du premier doyen des juges d’instruction du tribunal régional de Dakar en charge de l’affaire, le nouveau juge Oumar Maham Diallo a repris en main le dossier et a convoqué plusieurs témoins récemment. Par ailleurs, Ousmane Sonko devrait être aussi entendu très prochainement. Et même si cette fois, il ne s’agit pas d’un acte de viol commis directement par la députée Fatou Sow, elle est quand même impliquée puisqu’il s’agit de son fils.