Encore une fois mis à la tête du ministère de la justice sénégalaise, Ismaïla Madior Fall s'est prononcé par rapport à sa nomination sur l'émission '‘Jury du Dimanche’’. L'homme reconnu comme acteur principal du troisième mandat rassure qu' il n'a pas été porté à ce poste pour favoriser un troisième mandat. «Je ne suis pas venu pour une question de 3e mandat. Parce que la constitution est déjà écrite et on ne va pas la réécrire. Et même si on voulait la réécrire pour faire un 3e mandat on n’a pas de majorité qualifiée à l’Assemblée nationale pour faire passer le texte», a-t-il affirmé.

Le constitutionnaliste a déclaré qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'il a été positionné pour la question du 3e mandat. Il a ajouté qu'il n'est pas non plus une instance habilitée à se prononcer sur le 3e mandat. ‹‹ Je ne suis pas en mission commandée pour un 3e mandat. Non, pas du tout.» a déclaré Ismaïla Madior Fall. Également dans les même circonstances, le ministre de la justice sénégalaise Ismaïla Madior Fall a été invité à dire ses mots relativement au traitement des dossiers de deux hommes politiques accusés de viols. Il s'agit de Sitor Ndour et d'Ousmane Sonko. Ismaïla Madior Fall n’a pas voulu s'exprimer sur cette question. Il a affirmé qu’il n’est pas un juge d’instruction, et que donner son point de vue par rapport à ces affaires pourrait faire penser qu’il a la main mise sur certains dossiers pendant en justice.