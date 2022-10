Au Sénégal dans le département de Tivaouane et plus précisément dans la commune de Pire, la construction d’une mosquée a pris fin sur une note dramatique. En effet, les voisins opposés à l’édification de la nouvelle mosquée ont violemment attaqué l’homme à l’origine du projet et l’ont mis à mort. La victime qui répond au nom de Bassirou Mbaye dit Basse est à la fois muezzin et maçon. Selon les précisions apportées par le média L’AS, il serait décédé suite aux heurts qui ont été déclenchés par un groupe de personnes opposés à la construction.

Sa dépouille mortelle a été transportée par les les sapeurs-pompiers à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Tout serait parti d’une interdiction faite à la victime d’ériger la mosquée. Quelques semaines plus tôt, l’homme aurait déjà fait construire sur sa parcelle une école et a voulu y ajouter une mosquée. Mais ce projet n’était pas goût des populations qui étaient pourtant face à un homme déterminé à aller jusqu’au bout. Les différentes menaces proférées n’auront pas émoussé l’ardeur de la victime à foncer dans les travaux.

"Il a reçu plusieurs coups de machettes"

C’est alors qu’ils ont décidé de mettre à exécution leur plan. « Quand des riverains et voisins ont voulu s’interposer, Bassirou a dit qu’il préférait mourir que de reculer devant ses agresseurs. Il a reçu plusieurs coups de machettes. Son fils a également eu de graves blessures au bras », a relaté un témoin de l’événement. Notons que les forces de l’ordre ont procédé à plusieurs interpellations dans le cadre de cette affaire.