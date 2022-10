Une jeune fille de 16 ans a accusé un policier de viol. Il s'agit d'un agent de la 42ème promotion des agents de police et élément de la compagnie de surveillance et d’intervention (Csi). Le mis en cause n'a pas reconnu les faits. Lesquels faits s'étaient déroulés dans la nuit du jeudi 29 septembre dernier. Surprise en plein ébat s3xxl dans un coin de la gare routière les Baux Maraichers de Pikine avec un homme qui a pris la poudre d'escampette, la jeune fille pour se sauver de toute sanction a accusé l'agent de police qui l'a interpellée de l'avoir violée. C'est ce qu'on peut retenir de la version du policier.

En effet, en effectuant une ronde de routine dans la gare routière, le policier a découvert deux personnes en plein ébat s3xxl. Il s'agit de la jeune Penda et d'un homme qui n'est toujours pas identifié. Il s'étaient cachés derrière les bus en stationnement pour assouvir leur désir. S'étant rendu compte de l'arrivée d'une tierce personne dans les environs, le partenaire de la jeune fille a pris la clé des champs. C'est ainsi que le policier en patrouille a mis la main sur Penda. Après ses vaines supplications et ses tentatives de fuite non fructueuses, le fille de 16 ans s'est retrouvée au poste de police.

Devant les forces de l'ordre, elle a déclaré avoir été violée par l'agent patrouilleur. L'accusé ne s'est pas reconnu dans les propos de la mineure. Il a déclaré ‹‹ avoir plutôt tenté de lui faire la morale. Il affirme aussi avoir confisqué le téléphone portable de la gamine, avant de lui demander de faire revenir son partenaire en fuite ››, a rapporté la presse locale.

Cependant, Penda est revenue avec un homme qui s'est présenté comme étant son frère pour récupérer le téléphone portable, d'après la version du policier. ‹‹ La version du policier a cependant fait tiquer ses collègues enquêteurs lorsqu’ils ont appris que l’agent n’a pas daigné faire, comme de tradition, un compte-rendu à son supérieur hiérarchique pour des faits d’outrage public à la pudeur contre la fille et son partenaire en fuite››.