Le décompte des victimes de l'explosion de l'usine Star à Nébé se poursuit. Un nouveau bilan fait état désormais de 4 morts. Le quatrième décès est identifié sous le nom d'Ablaye Ndiaye. L'explosion de l'usine Star continue d'enregistrer des morts. Au lendemain du drame survenu le mardi 04 Octobre dernier, seulement un mort était déclaré et 9 autres étaient en soins intensifs.

Mais au fil des jours, les morts s'enchaînent et le bilan est monté à quatre à la date de ce 08 octobre soit quatre jours plus tard. La nouvelle victime qui est passée de vie à trépas s'appelle Ablaye Ndiaye selon une source médicale relayée par l'APS. Il s'ajoute à Fall, Siw Faye et Adramé Sidibé qui ont rendu l'âme. Avec ce nouveau cas décès, c'est désormais 6 blessés qui poursuivent les soins à l’hôpital Idrissa Pouye, ex Cto.

L'usine Star est une usine de transformation agroalimentaire située à Nébé, un village de la commune de Tokki-Gare dans le département de Diourbel au Sénégal. La société industrielle a explosé au niveau de la chaudière ce mardi tuant un employé sur le coup. Les autres ont été évacués à l'hôpital et les sapeurs ont maîtrisé le feu par refroidissement de la chaudière en cause. L'usine Star (Société de transformation agroalimentaire raffinée) a été mise en service le 18 juin 2021.