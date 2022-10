Des irrégularités ont été constatées au Sénégal, dans une affaire qui met en jeu une somme d'un milliard de francs CFA. Il s'agit de l'accord entre le ministère du Développement durable et la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) qui concerne l’achat de pommes de terre et d’oignon. Le rapport d’audit a laissé transparaître des faits obscurs qui ont été révélés sur la toile. Un défaut de contrats d’achat pouvant attester de l'effectivité de l'opération a été constaté. ‹‹ Les pièces justificatives de l’exécution de cette opération sont constituées de factures qui ne sont pas supportées par des contrats d’achat de produits agricoles ››.

Également, des imperfections ont été soulevées quant aux ordres de virement. ‹‹ Les copies des ordres de virement qui ont été transmise, ne portent pas les mentions attestant leurs dépôts effectifs à la banque ››. En plus des incohérences précédentes, la presse locale informe que ‹‹ les vérificateurs n’ont pas reçu les extraits de compte attestant de l’exécution par la banque des ordres de virement à elle transmis par la Der/FJ ››. En se référant au rapport d'audit, la pomme de terre n'a pas fait objet de livraison.

La Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a été mise en place par le chef d'État sénégalais, Macky Sall, dans le but de réaliser des performances économiques signifiantes en vue d'apaiser les populations. L'agriculture, l'élevage et la pêche figurent parmi les domaines d'intervention de cette structure.