Un franco-béninois âgé de 53 ans, du nom de Elysée Ade risque 7 ans de prison pour « abus de faiblesse par sujétion psychologique » et « agression sexuelle ». D'après l'accusation il manipulait un groupe de disciples appelé «Les guerriers de la lumière». Autoproclamé « ange », il aurait endoctriné une centaine de personnes les contraignant à des pratiques peu ordinaires. Comme hypnotisés, les disciples du gourou suivaient à la lettre toutes ses prescriptions le considérant comme leur sauveur. «Le quitter, c’est comme si vous ne mettiez plus votre casque ou si vous conduisiez en fermant les yeux», a déclaré l'un des disciples cité par le site 20minutes.fr.

Ceux-ci appelés les « guerriers de lumière » sont censés apporter la paix dans le monde. Ainsi Elysée recrutait ses adeptes lors de séances de kung-fu. Adeptes de théories du complot, il sélectionnait les meilleures femmes pour qu'elles deviennent des "expertes en 0rga*s*me". Elles étaient donc contraintes de se mas turb*er plusieurs fois par jour. Il poussait ces femmes à maigrir à l'extrême. Il forçait ses disciples à avoir des relations à plusieurs Selon son avocat, les plaignantes exclues se vengent de leur gourou. Elysée Adé, es né au Sénégal de parents béninois et titulaire d'un bac scientifique. Pour jeter les bases de sa petite entreprise hors du commun, le gourou attire ses futurs disciples en offrant des cours de kung-fu en plein air, mais aussi des conférences philosophiques. Il avait été interpellé et mis en garde à vue en 2015 et relâché pour absence de preuves.