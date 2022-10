L'information fait le tour de la toile depuis quelques heures. Les autorités somaliennes ont annoncé ce lundi 03 Octobre qu'un responsable important du groupe islamiste shebab a perdu la vie dans une frappe aérienne lancée par l'armée du pays il y a quelques jours. C'est le 1er octobre dernier, que l'armée du pays a lancé une frappe de drones qui a tué celui qui est considéré comme "le prédicateur en chef du groupe" djihadiste des shebabs selon les publications de plusieurs médias dont RTBF ce lundi.

Un diplomate arrêté pour avoir tué son conjoint LIRE AUSSI

Publicité

La Somalie a tué un chef du groupe djihadiste des Shebab. L'information annoncée par le ministère de l'information du paysa a été rapporté par plusieurs médias internationaux. "Ce leader […] était le prédicateur en chef du groupe et un des membres les plus notoires du groupe shebab", précise le communiqué datant d'hier dimanche. "Il était l’ancien chef du conseil de la Choura et le directeur des finances du groupe", a ajouté le ministère de l’Information dans le communiqué publié ce lundi matin.