L’offensive lancée en Ukraine par le président russe Vladimir Poutine continue de faire la une de la presse internationale. Peu après le début des hostilités, le milliardaire américain Elon Musk avait apporté son aide à Kiev, en déployant internet via son réseau Starlink, de sa compagnie SpaceX. Cependant, les coûts de ses services deviennent de plus en plus lourds à supporter par l’homme le plus riche du monde. En effet, selon une lettre publiée par le média américain CNN, le patron de SpaceX souhaite que les autorités paient la facture des dits services sur les douze prochains mois, qui s’élèvent à 400 millions de dollars. Suite à la publication de ces informations, Elon Musk a réaffirmé son soutien à l’Ukraine.

Sa participation s’élève mensuellement à 20 millions de dollars

« Starlink est le principal moyen de communication de l'armée ukrainienne sur le front. Si quelqu'un veut le job, qu'il le prenne » a-t-il écrit sur Twitter tout en ajoutant que : « La Russie veut la peau de Starlink. Pour se protéger, Starlink investit beaucoup dans des mesures de protection. Mais même avec cela, Starlink pourrait disparaître ». Notons que si plusieurs pays ont participé financièrement au déploiement des services de Starlink, le milliardaire a assuré que sa participation s’élève mensuellement à 20 millions de dollars et est financée sur fonds propres. Pour rappel, les propos d’Elon Musk interviennent après ceux de l’administration Biden sur l’intervention du milliardaire concernant le règlement du conflit en Ukraine.

Il y a quelques jours, le porte-parole de la Maison Blanche pour le Conseil de sécurité nationale (NSC), John Kirby, a indiqué qu’Elon Musk ne représente pas les autorités américaines lorsqu'il parle d'un règlement en Ukraine, c’est au président ukrainien Zelensky de décider. L’officiel américain avait fait cette déclaration, lors d'un point de presse régulier le mardi 11 octobre 2022. On lui avait demandé de commenter les informations qui circulaient dans les médias concernant d'éventuelles discussions entre le président russe Vladimir Poutine et Elon Musk sur la résolution du conflit en Ukraine. « Je laisserai à M. Musk le soin de parler de ses négociations. Il est évident qu'il ne représente pas le gouvernement des États-Unis dans ces négociations », a déclaré M. Kirby.