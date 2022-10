La station spatiale chinoise Tiangong « palais céleste » est finalement prête pour être opérationnelle et permettra au pays d’avoir une présence permanente dans l’espace. En effet, le dernier module, en forme de T et baptisé Mengtian a été lancé ce lundi 31 octobre 2022 à 15h27 heures locales, par une fusée Longue Marche 5B, depuis l’île chinoise de Hainan au sud du pays. Il s’agit du dernier élément important pour l’assemblage de Tiangong. L’information a été publiée par la chaîne de télévision publique CCTV. Il faut dire que pour que la station spatiale soit assemblée, il a fallu un total de onze missions.

Le 1er module avait été lancé en 2021

Pour mémoire, le premier module de la station spatiale chinoise avait été lancé l’année dernière. Ce dernier avait en effet été lancé le jeudi 29 avril 2021, depuis la base de lancement de Wenchang dans la province insulaire de Hainan au sud du pays. Ce lancement, le premier d’une longue série devrait permettre à la Chine d’avoir sa propre station spatiale. Une station certes plus petite que la Station Spatiale Internationale(SSI), lancée depuis 1998 ; mais qui devrait selon Pékin pouvoir remplir les missions qui lui seront assignées.

En 2011, Pékin lançait sa première station spatiale chinoise, ‘’Tiangong-1’’ une station à une pièce. Une tentative couronnée de succès. Mais, après sept années dans l’espace ; la station avait fini par brûler lors de son entrée dans l'atmosphère terrestre en avril 2018. Son successeur, "Tiangong-2", a été lancé en 2016 pour prendre en charge des missions de plus longue durée, et a effectué un retour sur terre contrôlé réussi en 2019. La station spatiale Tiangong, est donc la troisième station chinoise à être envoyée en orbite autour de la Terre. Elle doit rester en orbite basse entre 400 et 450 kilomètres.