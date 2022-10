Le président chinois Xi Jinping ne lâche rien concernant Taïwan. En effet, l’homme fort de la Chine a fait part de l'intention de son pays à réunifier l’île de manière pacifique, tout en ne renonçant pas à l’usage de la force, si le besoin se fait sentir. Le numéro un chinois a tenu ces propos, ce dimanche 16 octobre 2022, lors d’un discours au congrès du parti communiste à Pékin. « Nous oeuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la force et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires » a-t-il indiqué. Il a par ailleurs mis l’accent sur le fait que le dossier de Taïwan ne concerne que le peuple chinois.

Il a dénoncé tout « séparatisme ou ingérence » étrangère

« La résolution de la question de Taïwan est l'affaire du peuple chinois lui-même et (elle) doit être résolue par le peuple chinois seul » a-t-il déclaré tout en soulignant que la réunification totale est une obligation et sera faite. Au cours de son intervention, Xi Jinping n’a pas manqué de dénoncer tout « séparatisme ou ingérence » étrangère dans cette affaire. Notons que les propos du président chinois interviennent plus d’une semaine après que le milliardaire américain Elon Musk a proposé une solution similaire à Hong Kong, concernant Taïwan.

Lors d’une interview accordée au média britannique Financial Times, il avait déclaré : « Ma recommandation (...) serait de trouver une zone administrative spéciale pour Taïwan qui soit raisonnablement acceptable,... Et c'est possible, et je pense probablement, en fait, qu'il pourrait avoir un arrangement plus indulgent que Hong Kong ». Cette proposition pourrait mettre fin au différend, d’après le milliardaire américain qui a des intérêts en Chine. En effet, il y a une usine de Tesla à Shanghai et Elon Musk craint que celle-ci ne pâtisse d'un conflit entre Taïwan et l'empire du milieu.