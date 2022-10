La Corée du Nord a annoncé samedi que ses derniers tests de missiles constituaient un moyen d'autodéfense contre des menaces militaires directes de la part des États-Unis, rapporte l'agence Yonhap se référant à l'Agence centrale de presse coréenne. "Les tests de missiles de la République populaire démocratique de Corée constituent un moyen régulier et planifié d'autodéfense visant à protéger la sécurité du pays et la paix dans la région contre les menaces militaires directes des États-Unis qui se poursuivent depuis plus de 50 ans", a annoncé l'Administration nationale d'aviation de la Corée du Nord. L'agence Reuters ajoute que, selon les autorités nord-coréennes, les tests effectués n'ont pas porté préjudice à la sécurité des pays et des régions voisins.

Pour rappel, après le premier tir de missiles de la Corée du Nord qui a survolé le Japon, la Corée du Sud et son allié américain ont effectué des exercices militaires communs. Exercices qui ont poussé Pyongyang a effectué d'autres tests de missiles. Ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord provoque la colère de Washington et de Séoul. Un journaliste confiait que le dirigeant nord-coréen estime que le nucléaire était une question de survie. Il avait évoqué le cas de Kadhafi tué après une offensive occidentale. « Il parle souvent de Kadhafi et de Saddam Hussein. Il répète : voyez ce qui arrive à ceux qui renoncent à la bombe atomique» confie un journaliste à un quotidien asiatique. D'après sa démonstration, les deux dirigeants seraient sûrement encore en vie si leurs pays avaient détenu la bombe atomique.