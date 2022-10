Si vous êtes sur le point de quitter l'université, l'Europe est le continent idéal pour vous amuser et vous aventurer après l'obtention de votre diplôme. Alors préparez votre passeport, faites vos valises et préparez-vous à embarquer pour le voyage de votre vie. Voici le top 7 des destinations européennes à voir après l'obtention du diplôme.

Croatie

Niché entre l'Italie et la Bosnie se trouve le petit pays de la Croatie. Elle est souvent négligée en tant que destination touristique populaire, mais il existe de nombreuses raisons pour lesquelles elle devrait être ajoutée à votre guide de voyage européen. La Croatie offre une abondance de cascades époustouflantes, de grottes isolées, de monastères à flanc de falaise, d'un littoral spectaculaire avec des îles magnifiques, des ruines d'un ancien empire romain et non pas un mais deux parcs nationaux. Dégustez de délicieux plats et vins dans les villes balnéaires ou dans des villes familiales comme Dubrovnik.

Espagne

Célèbre pour sa riche culture, sa cuisine délicieuse et son architecture époustouflante, l'Espagne est l'endroit idéal pour une expérience d'études à l'étranger. À Barcelone, vous pouvez voir l'imposante basilique de la Sagrada Familia de Gaudi, puis déguster des tapas dans l'un des nombreux bars. Madrid possède une variété de musées tels que le musée du Prado avec des peintures célèbres de Velazquez et El Greco.

Italie

Si vous êtes à la recherche d'un voyage de fin d'études universitaires en Europe pas trop loin de chez vous, pensez à l'Italie. La première étape de votre visite devrait être Rome. Connue comme la ville aux sept collines, c'est l'une des villes les plus emblématiques du monde. Vous pouvez passer votre temps à explorer ses nombreuses attractions, de la Cité du Vatican et du Colisée à la place Saint-Pierre et à la Piazza Navona.

Allemagne

Berlin est la destination idéale pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et à l'architecture. Une grande partie de la ville a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a depuis été reconstruite et abrite aujourd'hui certains des bâtiments les plus impressionnants d'Europe. Faites une visite à pied du centre-ville ou visitez l'un des nombreux musées de Berlin pour explorer le passé tragique de Berlin.

Les Pays-Bas

Les Pays-Bas sont un beau pays avec des gens sympathiques et une excellente cuisine. Amsterdam est toujours une bonne idée, mais il y a tellement d'autres endroits aux Pays-Bas qui valent la peine d'être explorés. Utrecht, Delft et Rotterdam sont toutes de grandes villes avec leur propre caractère unique. Vous ne pouvez pas manquer les villes idylliques de Volendam et d'Edam, ou l'un des plus grands champs de fleurs du monde à Keukenhof.

France

Rien de mieux pour s'imprégner de la culture parisienne qu'en séjournant dans la ville lumière. La ville la plus romantique du monde est aussi l'une des plus belles. Passez du temps sur la Seine et émerveillez-vous de voir à quel point elle a changé au fil du temps, puis dirigez-vous vers Montmartre pour une vue imprenable depuis la basilique du Sacré-Cœur.

le Portugal

La région de l'Algarve au Portugal est une belle région pleine de plages, de sites historiques et d'une excellente cuisine. C'est également l'endroit idéal à explorer après l'obtention de votre diplôme si vous recherchez des vacances rapides et variées. La côte s'étend de Lisbonne à l'ouest jusqu'à Sagres au sud, vous pouvez donc passer vos journées à vous prélasser sur des plages de sable ou à explorer à pied des villages reculés.