Neuf personnes ont été interpelées et placées sous mandat de dépôt le mercredi 28 septembre dernier dans une affaire de faux Certificat d'Identification Personnel (CIP) et de passeports au Bénin. Dans cette affaire de trafic de faux Certificats d’Identification Personnel (CIP) et d'établissement frauduleux de passeports qui défraie la chronique, plusieurs agents de l'Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) en détachement à la Direction de l'Emigration et de l'Immigration ont été cités.

Ils ont été placés en garde à vue à la Brigade Économique et Financière. Ce réseau de faussaires a été découvert suite à l'interpellation d'une femme à la frontière avec le Togo à Hillacondji, en partance pour Koweït via Accra. Cette dernière était en possession d'un Certificat d'Identification Personnel et d'un passeport dont les données diffèrent. Les agents concernés ont été déposés en prison à l'issue de leur audition à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet). Ils seront jugés le 22 novembre 2022, apprend t-on. Deux autres personnes ont été placées sous convocation.