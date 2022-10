Ils sont au nombre de 14, les faussaires qui ont été épinglés en république du Sénégal suite à l'explosion de l'affaire relative au trafic de passeports diplomatiques. Parmi les mis en cause figurent des hommes d'affaires et des cadres du ministère des affaires étrangères. ‹‹ Une affaire pour laquelle au total, six personnes ont été arrêtées entre la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur ››, révèle la presse locale.

Limamoulaye Seck et Aly Ndao sont des hommes d'affaires impliqués dans ce dossier. Quant aux agents du ministère des affaires étrangères, il s'agit de Badara Sambou et Cheikh Ibnou Araby Samb. Également, deux gendarmes sont impliqués dans le même dossier. Assane Ndione, en service au Bureau des passeports diplomatiques du ministère des affaires Etrangères et l’adjudant-chef Ousseynou Bâ, en service à la Présidence.

Au total, ‹‹14 faux dossiers ont été débusqués à la présidence de la République déposés par la bande de Limamoulaye Seck. Le gendarme adjudant-chef Ousseynou Bâ, en service à la Présidence et Limamoulaye Seck était le cerveau de cette entreprise délictuelle ››, d'après les médias locaux. Grâce aux téléphones portables des personnes impliquées dans cette affaire, des découvertes importantes ont été faites. Notamment des preuves qui inculpent l'adjudant-chef Ousseynou Bâ, dans cette affaire de faussaires. ‹‹ Des captures d’écran de photos de passeports diplomatiques, des documents administratifs en rapport avec la délivrance des passeports diplomatiques ainsi que des reçus et message d’accusé de réception de transactions monétaires ››.