Les Etats-Unis et l'Europe soutiennent militairement l'Ukraine depuis le début de la campagne militaire russe dans ce pays. L'oncle Sam a déjà débloqué 17,6 milliards de dollars d'aide militaire à son allié. Tout ceci s'est fait avec la participation du Congrès. Mais ce n'était pas un plébiscite. Une partie de l'aile droite du parti républicain n'était pas d'accord. En novembre prochain, il y aura les élections législatives et le Grand Old Party (GOP) compte bien reprendre le contrôle de la chambre des représentants. Et s'il y parvenait, un de ses élus, Kevin McCarthy, a déjà fait savoir que les Républicains ne signeront pas de "chèque en blanc" à 'Ukraine. McCarthy est actuellement le patron des républicains à la chambre des représentants.

"Ils disent que s'ils gagnent , ils ne continueront probablement pas à financer l'Ukraine"

Le président américain Joe Biden, en déplacement hier jeudi en Pennsylvanie, a accusé les Républicains de vouloir probablement réduire l'aide à l'Ukraine, en cas de victoire à ce scrutin de novembre 2022."Ils disent que s'ils gagnent , ils ne continueront probablement pas à financer l'Ukraine...Ces gens ne comprennent pas. Cela va au-delà de l'Ukraine. C'est l'Europe de l'Est. C'est l'OTAN. (Les Républicains) n'ont "aucune compréhension de la politique étrangère américaine" a t-il réitéré. Le chef de la Maison Blanche a tenu ces propos dans un Etat clé pour les élections de mi-mandat.

"Nous allons nous retrouver en récession"

Il faut dire que du côté du chef de file des républicains à chambre basse du Congrès , on ne nie pas l'importance de la question ukrainienne. Cependant, ce n'est pas la seule chose importante selon Kevin McCarthy. Il promet donc de remettre à plat le dossier ukrainien si les Républicains triomphent au soir des élections. "Je pense que nous allons nous retrouver en récession, et on ne va pas écrire de chèque en blanc à l'Ukraine. ce n'est pas possible" a t-il réitéré. Plusieurs candidats républicains fidèles à Donald Trump comme Blake Masters et JD Vance, ont aussi appelé à revoir le soutien au régime de Kiev.