Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et son homologue chinois Wang Yi ont eu un entretien téléphonique au cours duquel ils ont évoqué la crise en Ukraine et la nécessité de maintenir des lignes de communication ouvertes entre Washington et Pékin. C’est ce qui ressort d’une déclaration du porte-parole du département d'État Ned Price.

"Le secrétaire d'État a examiné la nécessité de maintenir des lignes de communication ouvertes et de construire de manière responsable des relations entre les États-Unis et la Chine", indique le communiqué. Par ailleurs, M. Blinken a soulevé la question de l'opération spéciale militaire russe en cours en Ukraine "du point de vue de la sécurité mondiale et de la stabilité économique". Antony Blinken a également évoqué la situation en Haïti et a réaffirmé la nécessité de "poursuivre des actions coordonnées pour soutenir le peuple haïtien".