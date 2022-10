« Vous construisez des ponts entre les pays, entre les peuples, … et accomplissez tous des choses exceptionnelles… Être en mesure de décerner l’Ordre du mérite à des personnes comme vous est l’une de mes tâches les plus gratifiantes en tant que président fédéral », déclarait le président allemand, Frank-Walter Steinmeier dans son adresse aux 20 personnalités qu'il distinguait lors de la Journée de l'Unité Allemande le 30 septembre 2022. Parmi celles-ci figurait un béninois; le Dr Hanza Diman. Il a reçu la "prestigieuse et plus haute distinction de l'Ordre fédéral du Mérite de la République fédérale d'Allemagne" au château Bellevue à Berlin. Dr Hanza Diman c'est un homme qui "s'est engagé pendant de nombreuses années pour une société dans laquelle la diversité est vécue et appréciée".

Pour une société plus juste et plus tolérante

Ainsi s'exprimait lors de cette cérémonie, la directrice de l’université de Bayreuth international graduate school of african studies (Bigsas). En effet, le béninois est un ancien étudiant de cet établissement qu'il a rejoint en provenance de l'Université d'Abomey-Calavi. Dr Hanza Diman défend le vivre-ensemble, la diversité culturelle et l'unité des peuples. Il a initié plusieurs projets en faveur d'une société plus juste où priment le respect et la tolérance dans la diversité culturelle, depuis qu'il vit en Allemagne. Le béninois travaille aussi à une meilleure compréhension entre les allemands et les personnes originaires d'Afrique. Son objectif est de favoriser le vivre ensemble, en déconstruisant les préjugés.

Actuel secrétaire général élu du Haut conseil des Béninois de l’extérieur section Allemagne

Dr Hanza Diman est l'auteur de plusieurs travaux de recherche, des initiatives qui permettent de déconstruire les stéréotypes, les clichés sur les sociétés africaine et allemande. La cérémonie au cours de laquelle il a été distingué le 30 septembre dernier était placée sous la devise: "Construire des ponts". L'Allemagne a voulu honorer ce fils du Bénin et les 19 autres personnalités pour leur engagement scientifique politique et social. Dr Hanza Diman vit dans ce pays depuis de nombreuses années. Il est d'ailleurs l’actuel secrétaire général élu du Haut conseil des Béninois de l’extérieur section Allemagne.