Kanye West n'est plus dans le club très fermé des milliardaires. Le rappeur-designer a vu sa fortune s'écrouler, après que d'importantes marques comme Adidas l'aient lâché. L'ex-époux de Kim Kardashian qui trônait à la tête d'une fortune de près de 2 milliards de dollars, ne pèse aujourd'hui que quelque 500 millions en "billets verts". Selon Forbes, en mettant fin à son contrat avec celui qui s'appelle désormais Ye, Adidas, a littéralement sorti le rappeur-designer de la liste des douze célébrités milliardaires. Les pertes entraînées par la rupture de ce contrat ont abaissé la fortune de West d'environ 1, 5 milliards de dollars.

Il a investi dans Ciroc, une Vodka de luxe:

Kanye West quitte donc ce cercle fermé des milliardaires, laissant sa place au rappeur producteur Sean Combs alias Diddy. Ce dernier est maintenant la deuxième star du Hip Hop la plus riche avec une fortune estimée à 1 milliard de dollars net. Diddy accède à cette deuxième place grâce en partie, à son investissement dans la Vodka Ciroc. Cela lui aurait rapporté 60 millions de dollars. Ajouté à d'autres actifs dans Tequila, Revolt et DeLeón, sa fortune cumulée, lui permet de remplacer Ye dans ce cercle des milliardaires. Notons que Ciroc est une vodka ultra premium issue de cinq distillations. La boisson de luxe est l'une des plus appréciées aux Etats-Unis.

Elle représente aujourd'hui le monde de la nuit et le luxe qui s'y attache. Puff Daddy est âgé de 52 ans. Kanye West est plus jeune. Il a surtout perdu une grosse part de sa fortune à cause de ses propos jugés antisémites. C'est ce qui explique par exemple, la rupture du contrat avec la marque à trois bandes. Kanye West reste quand même la troisième star hip hop la plus riche avec ses 500 millions de dollars. Le premier de ce classement s'appelle Jay-Z, 1, 5 milliards de dollars. En 4ème position, on retrouve Berner, 410 millions de dollars et Dr Dre, au 5ème rang (400 millions de dollars).