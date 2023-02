Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, les relations entre le pays de Poutine et les pas occidentaux se sont fortement dégradées. Dès les premières semaines, l'UE et certaines organisations ont condamné ouvertement l'offensive lancée par la Russie en Ukraine et apporté un soutien franc à l'Ukraine dans cette guerre. Récemment, les propos d'une responsable de l'UE ont irrité les autorités russes. En effet, ce jeudi 02 Février, la Russie a fustigé les propos de Ursula von der Leyen, cheffe de la Commission européenne.

Dans une interview, le ministre des affaires étrangères russes, Sergueï Lavrov a exprimé son ressenti après les propos tenus par la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen au cours d'une visite à Kiev. Ursula von der Leyen «a déclaré que le résultat de la guerre doit être la défaite de la Russie, et une défaite telle qu'elle ne se relève pas pendant des décennies. N'est-ce pas du racisme, du nazisme et une tentative de résoudre la question russe ?», a martelé le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov selon Le Figaro qui a rapporté ses propos.

Il y a quelques semaines, Lavrov avait comparé l'Occident à Hitler. Il avait en effet affirmé que l'occident veut régler "la question russe" de la même façon que Hitler. "Ils font la guerre à notre pays avec la même tâche : la 'solution finale' de la question russe", avait affirmé le ministre des affaires étrangères russe Sergueï Lavrov qui poursuit "tout comme Hitler voulait une "solution finale" à la question juive, maintenant, si vous lisez les politiciens occidentaux... ils disent clairement que la Russie doit subir une défaite stratégique."