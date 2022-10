Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui a réceptionné le dimanche 23 octobre 2022 à l’aéroport international Cardinal « Bernardin Gantin » de Cotonou 103.500 doses de vaccins contre la rage. Ces doses de vaccin contre la rage ont été offertes au Bénin par l’Organisation mondiale de la Santé animale (Omsa). La réception des doses de vaccin antirabique permettra au Bénin d’assurer la campagne de vaccination et d’atteindre l’objectif de zéro cas de rage d’ici 2030.

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a précisé que le Bénin a formulé une demande à l’Organisation mondiale de la santé animale qui a répondu favorablement. Selon lui, avec ces 103. 500 doses de vaccin contre la rage, le gouvernement veut maintenant faire une campagne de masse de vaccination des chiens, des chats et des singes. Gaston Dossouhoui a laissé entendre que la quantité de doses de vaccin antirabique reçue va couvrir suffisamment toutes les régions du pays et cependant au moins 3 ans.

A propos de la campagne de vaccination qui va démarrer sous peu, le ministre Gaston Dossouhoui a exhorté les agents vaccinateurs et tous les acteurs de la chaine à se tenir prêts. C’est pourquoi, il a demandé à tous les agents de terrain, les agents vaccinateurs et ceux qui ont les mandats sanitaires de veiller à ce que maintenant lorsqu’ils ont l’outil en main, qu’ils puissent contribuer à éradiquer la rage. Pour réussir donc ce challenge, le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche souhaite l’implication et l’accompagnement de tous.