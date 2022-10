L’application mondiale de messagerie instantanée, WhatsApp, a été touchée par une importante panne. En effet, plusieurs pays ont été victimes de ce dysfonctionnement dont la France et l’Inde, dans la matinée de ce mardi 25 octobre 2022. L’information a été confirmée par la maison mère de WhatsApp, Meta. En milieu de matinée, les utilisateurs avaient notamment des difficultés à se connecter à l’application. D’après les données fournies par le site DownDetector, plus de 8000 signalements avaient été détectés en France, à 9h43 concernant les problèmes de « connexion », «l'envoi et la réception de messages». Ces problèmes avaient poussé les internautes à réagir sur les réseaux sociaux notamment avec le hashtag #WhatsAppDown sur Twitter.

« Nous travaillons à rétablir WhatsApp »

La panne avait aussi touché l’Inde et la Belgique. D’après le média britannique Reuters, sur DownDetector, plus de 11 000 rapports ont été enregistrés. A en croire Meta, « nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous travaillons à rétablir WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible ». Notons que quelques heures après, la situation s’est stabilisée, avec plusieurs utilisateurs qui ont pu utiliser l’application. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que WhatsApp tombe en panne.

Le vendredi 19 mars 2021, les utilisateurs de WhatsApp et Instagram n’avaient pas accès à ces applications pendant environ une heure. En plus de ces applications, le site du réseau social et son application de messagerie instantanée, Messenger, étaient également indisponibles. La situation avait mis les internautes du monde entier dans tous leurs états au point de la signaler sur la plateforme DownDetector. Aussi, étaient-ils nombreux à avoir pris d’assaut le réseau Twitter pour faire état de problèmes de connexion à ces services. Ainsi, le mot-clé #InstagramDown est vite devenu le terme le plus utilisé, avec environ 160 000 occurrences. Suite à la panne, Facebook a annoncé que tout est redevenu normal.