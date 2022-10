L’application de messagerie Whatsapp continue d’apporter des modifications à ses différents services. A en croire des informations rapportées par WABetaInfo, de nouvelles restrictions ont été apportées à la possibilité de faire une capture d’écran sur l’application. A en croire les informations de WABetaInfo, l’apparition d’un nouvel écran «Capture écran bloquée » ou « Enregistrement écran bloqué » a été signalé par des utilisateurs. Ces messages s’affichent en effet dans les cas où l’utilisateur tente de faire des captures dans une conversation contenant des contenus éphémères.

On retient également que, WhatsApp beta est aussi capable de bloquer les enregistrements vidéo dans ce type de situations. Rappelons que cette nouvelle option intervient après la panoplie de nouvelles touches apportées récemment. En effet, selon Presse Citron qui a cité le site WABetaInfo, les administrateurs ont la possibilité désormais de supprimer les messages dans un groupe WhatsApp. Selon cette source, l'administrateur d'un groupe WhatsApp pourrait désormais « supprimer pour tout le monde » des messages et ceux-ci ne seront plus visibles par aucun membre du groupe.

De récentes failles de sécurité détectées

L’application visiblement soucieuse de la protection des données personnelles de ses utilisateurs a annoncé il y a quelques jours avoir corrigé une faille de sécurité qui a été enregistrée. Selon les informations rapportées sur cette situation, un appel vidéo ou un fichier vidéo envoyé par WhatsApp peut permettre d'exécuter du code à distance sur votre appareil. En terme plus clair, cette faille permet facilement de pirater l’appareil. A en croire les explications de Malwarebytes, les pirates auraient pu avoir accès aux appareils à distance si la faille n’avait pas été détectée.