Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est visiblement très certain de remporter la guerre qu’il mène depuis plusieurs mois contre les troupes russes. En effet, alors qu’il a réalisé une vidéo dans la nuit de ce mercredi 5 octobre, l’homme fort de Kiev s’est adressé aux forces russes. Il faisait notamment remarquer que Moscou avait déjà perdu la guerre quelque soit les nouvelles armes qu’il ferait intervenir. « Même si vous trouvez une autre arme quelque part dans le monde avec le même nom "naturel" pour votre "monde russe", comme ces "Shahed" iraniens, avec lesquels vous essayez de bombarder nos villes, comme Bila Tserkva... Cela ne vous aidera pas de toute façon. Vous avez déjà perdu. », a déclaré Volodymyr Zelensky.

Pour le président ukrainien, la Russie fait face à une autre difficulté en plus de celle qu’elle rencontre sur le terrain. Il s’agit selon lui d’expliquer aux populations le bien-fondé de l’offensive. Les Ukrainiens « savent pourquoi ils se battent », tandis que les Russes « réalisent de plus en plus qu'ils doivent mourir simplement parce que » Poutine « ne veut pas mettre fin à la guerre », a également fait remarquer le président ukrainien lors de son discours.

Des territoires bientôt récupérés...

Rappelons que ces mots interviennent dans un contexte où le président russe Vladimir Poutine a sonné le glas d’une mobilisation partielle de ses troupes suite aux échecs rencontrés sur le terrain. La contre-offensive ukrainienne avait permis de récupérer plusieurs territoires initialement aux mains de la Russie. Très récemment, le président russe Vladimir Poutine a officialisé le rattachement de plusieurs territoire ukrainien à son pays. Notons également que, selon une annonce du porte-parole du Kremlin, les territoires perdus dans ces régions seront repris par Moscou.