Une opération internationale à grande échelle avec la participation de 11 pays a permis de démanteler un grand réseau de groupes criminels, a annoncé vendredi l’agence européenne de police criminelle Europol. 44 membres d’un des réseaux criminels parmi les plus dangereux en Union européenne ont été arrêtés. Spécialisé sur le trafic de drogues et le blanchement d’argent, le réseau opérait en Allemagne, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovaquie, en France et en République tchèque.

L’opération sur le démantèlement du réseau a été menée le 22 novembre. Des perquisitions ont été menées sur 94 sites dans toute l’Europe. Les forces de l’ordre ont confisqué de grandes quantités de drogues, notamment de la cocaïne, de la marijuana et des méthamphétamines. (Tass)