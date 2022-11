Au Sénégal la mobilisation de la presse pour faire libérer leur confrère Pape Alé Niang journaliste d’investigation ne faiblit pas. Le journaliste qui séjourne à la maison d’arrêt et de correction de Rufisque depuis lundi dernier attend toujours d’être fixé sur la date de son procès en flagrant délit. La CAP coordination des associations de presse annonce une série d'actions cette semaine en soutien à Pape Alé Niang à l’occasion de sa rencontre avec des associations et ONG de la société civile.

Droit dans ses bottes, Mamadou Thior président de la CAP affirme que cette rencontre avec les associations de droits de l ‘homme fait partie du plan d’action. « Nous avons un autre acte fondamental, il s’agit d’un rassemblement le mercredi à la maison de la presse, rassemblement qu’on appelle le conseil des médias. A la suite de ce rassemblement, il est prévu une grande marche ici à Dakar qui va partir de l’école normale supérieure de Dakar au rond point jet d’eau. Une marche qui va se dérouler aussi bien à Dakar que dans les capitales régionales pour faire entendre notre voix et réclamer la libération de notre confrère Pape Alé Niang très rapidement ». Pour sa part Sidy Gassama président d'Amnesty Sénégal déclare que ce combat de la CAP est un combat de principe visant à protéger la liberté de presse.

« Sans une presse liberté forte et indépendante, sans une protection des journalistes on ne peut pas avoir un état démocratique donc c’est combat essentiel pour préserver des libertés fondamentales mais aussi pour préserver les acquis démocratiques. C’est pour cela que nous sommes venus nous joindre à la CAP. Nous sommes entrain de développer avec Sadikh Niass de la RADDHO et la LSDH un plan parallèle car il est urgent et nécessaire de faire une jonction des forces, faire campagne sans relâche pour que Pape Alé soit libre et que le droit à la liberté d’expression soit respecté ».