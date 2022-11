148 chefs d’accusation sont retenus contre kosinathi Phakathi, un violeur spécialement de mineurs, par le tribunal de Palm Ridge, près de Johannesburg. Devant le tribunal, le Sud-Africain a plaidé coupable pour toutes les charges retenues contre lui. Sa peine, qui est l’un des verdicts le plus attendu dans le pays, tombera en début décembre de cette année et sera une des plus lourdes afin de servir d’exemple et de leçon.

kosinathi Phakathi âgé de 38 ans a été reconnu coupable de 90 viols, de deux agressions, de quatre vols et de 43 enlèvements. Il est aussi coupable pour avoir forcé quatre autres personnes à violer, avoir obligé un enfant à assister à un acte sexuel à trois reprises. L’homme a commis tous ses actes d’horreur entre 2012 et 2021 autour d'Ekurhuleni, à l'est de Johannesburg. Ses victimes sont principalement des enfants scolarisés dont la plus jeune était âgée de 9 ans et la plus âgée 44 ans.

Dans un communiqué, la porte-parole du parquet (NPA) Lumka Mahanjana a décrit avec précision la stratégie qu’utilise kosinathi Phakathi pour parvenir à ses fins sordides sur ses victimes. « Il s'en prenait à ses victimes alors qu'elles allaient ou revenaient de l'école ou du travail, le matin ou le soir (...) Il s'en prenait à certaines d'entre elles à leur propre domicile. Il prétendait être un électricien venu réparer un chauffe-eau ou d'autres appareils ménagers et les violait (...) dans certains cas, lorsqu'il violait plusieurs personnes à la fois, il obligeait l'autre personne à regarder ».

La police est parvenue à mettre la main sur ce violeur notoire après lui a tiré une balle dans une jambe en mars 2021. Il a été arrêté pendant qu’il essayait de retourner au domicile de l'une de ses victimes. La jambe touchée lors de son arrestation lui a été amputée finalement. Reconnu coupable le mardi 8 novembre dernier des 148 chefs d'accusation, le verdict de kosinathi Phakathi sera donné en décembre prochain.